Festijn met paardenworsten dankzij ’t Pyl Nele Dooms

26 maart 2019

De Oudegemse vereniging ’t Pyl organiseert op zaterdag 30 maart opnieuw haar Paardenworstenfestijn. De opbrengst ervan gaat naar de organisatie van het jaarlijkse zomerfestival Fiesta Haagem. ’t Pyl beroept er zich op dat het de beste paardenworsten van de streek serveert. “Een geolied keukenteam en snelle kelners, zorgen ervoor dat alles vlot verloopt ondanks honderden bezoekers”, zegt voorzitter Dirk Maes. “Iedereen wordt snel bediend.” Volwassenen betalen 16 euro voor een portie huisgemaakte paardenworsten met frietjes, à volonté. Voor kinderen is dat 9 euro. Naast Paardenworsten zijn er ook vol-au-vent en een vegetarische schotel te verkrijgen. Smullen kan vanaf 17 uur. Iedereen is welkom in de parochiezaal van Oudegem, aan de Hofstraat. Info en inschrijvingen: www.tpyl.be.