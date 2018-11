Femmadammen maken confituur zoals oma Geert De Rycke

13 november 2018

De Femmadammen van Dendermonde gingen aan de slag met een receptje uit de tijd van toen en maakten verse confituur.

Een rij potjes vol seizoensgebonden confituur. Dat was het resultaat van een gezellige avond. “Zowel dames die lid zijn van Femma als andere dames werden uitgenodigd om samen confituur te maken”, zegt Jana die de dames begeleidde bij het maken van confituur. Met het maken van confituur keerden de dames even terug in de tijd. Net als grootmoeder maakten ze hun eigen potje confituur. In dat potje verwerkten ze vruchten naar keuze. “Onze oma zal jaloers zijn”, aldus de dames die met een potje smakelijke confituur huiswaarts keerden.