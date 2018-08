Femmadammen hangen 'was van Franz' buiten Nele Dooms

21 augustus 2018

15u30 2 Dendermonde De Femmadammen, het vroegere KAV, tekenen voor een leuk extraatje op het vernieuwde plein aan het standbeeld van Franz Courtens, in het hart van Dendermonde.

De site vlak bij het Administratief Centrum werd in de voorbije weken helemaal heraangelegd, waardoor het standbeeld beter tot zijn recht komt en er een aangename locatie bijgekomen is om even te vertoeven. Niet toevallig kwam dit er in het herdenkingsjaar rond de 75ste verjaardag van het overlijden van de Dendermondse kunstschilder Franz Courtens. Een hele zomer lang stonden en staan verschillende projecten op de planning.

"Ook de Femmadammen werd gevraagd om Franz Courtens en het vernieuwde plein op een creatieve manier in de belangstelling te plaatsen", zegt Wendy Boué. "We lieten ons inspireren door één van de pronkstukken van de tentoonstelling rond Courtens in Zaal Sestich: de drogende was te Urk. Onze dames gingen aan de slag met baalkatoen, een Bobbinhood-zeefdrukset en hedendaagse sjablonen van typerende elementen in Courtens' werk — koeien en varkens. Het resultaat is 'De was van Franz', die nu ophangt op het nieuwe plein."

De Femmadammen surfen zo mee op de street-artgolf van het lopende project Kaleidoscope. De vereniging koppelt er bovendien een wedstrijd aan. Iedereen kan een selfie nemen bij de Was van Franz, en die dan delen via sociale media met de hashtags #femmadammendendermonde en #dewasvanfranz. Deelnemers maken kans op een goodiebag.

De expo's Scape, Kaleidoscope en Dolers lopen nog tot zondag 26 augustus. Meer informatie op www.viewmasters-dendermonde.be.