Femmadammen breien samen sokken Geert De Rycke

14 januari 2019

15u41 1 Dendermonde Femmadammen Dendermonde gingen aan de slag met wol en breinaalden om samen de gekste sokken te breien.

Alle kleuren van de regenboog kregen ze, de sokken die de Femmadammen van Dendermonde samen maakten. Iedereen die dat wil, kan deelnemen aan de workshops die de dames op regelmatige basis organiseren. Tijdens de workshop werd er gewerkt met rondbreinaalden, een techniek die voor vele deelnemers vernieuwend was. Daarmee leerden ze weer wat bij. Maar samen breien, is meer dan elkaar nieuwe technieken leren. Het is ook gewoon gezellig samen zijn en praten over de grote en kleine dingen des levens.