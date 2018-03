Femmadammen aan het borduren 29 maart 2018

De Femmadammen van Dendermonde organiseren op donderdag 29 maart een workshop 'Punching, borduren op F1-snelheid'. Punch Needling is een verrassende techniek met garen. Deze vorm van handwerken is een echte trend aan het worden en heeft overeenkomsten met smyrna-knopen en borduren. Deelnemers tekenen eerst een ontwerp op canvas stof. Met een holle naald prikken ze vervolgens door een stoffen ondergrond, ook wel tuften genoemd, die meestal opgespannen is in een borduurring of op een frame. Als je de naald weer naar boven haalt, ontstaat er een lus aan de onderkant. Aan de andere kantvan het werkstuk ontstaat zo een heerlijk fluffy eindresultaat. De workshop begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Zaal Mariakring, aan het O.L.Vrouwekerkplein van Dendermonde. Deelnemen kost 10 euro voor leden, 15 euro voor niet-leden. Iedereen is welkom. Info: femmadammen.dendermonde@hotmail.com. (DND)