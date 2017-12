Femma viert kerstfeest 02u27 0 Foto Geert De Rycke

De dames van Femma Boonwijk uit Sint-Gillis-Dendermonde hebben hun kerstfeest gehouden in Zaal Boonwijt. Het werd een gezellig samenzijn, met lekker eten en extra animatie van toneelgroep 'De Gezellen'. Voor Erna De Smedt had het feest een bijzondere betekenis. Twintig jaar lang was ze verantwoordelijke van de cursussen bloemschikken van Femma. "De activiteit wordt jammer genoeg stopgezet", zegt ze. "In de Boonwijk had dit nog een groot succes, met gemiddeld rond de twintig geïnteresseerde deelnemers. Maar de laatste les zit er nu op. Om organisatorische redenen stopt Femma Nationaal met de subsidiëring van bloemschikken. Zonder die steun is het onmogelijk dit voort te zetten."





(DND)