Femma op fietstocht 16 juli 2018

Femma Boonwijk van Sint-Gillis-Dendermonde organiseert tijdens de zomermaanden elke maandagavond een fietstocht. Dat is jaarlijkse traditie. Een volgende uitstap vindt plaats op maandag 16 juli. De deelnemers verzamelen om 19 uur aan de kerk van de Boonwijk. De organisatoren stippelen een route langs landelijke wegen uit. Elke keer is een ander traject voorzien. Volgende fietstochten vinden plaats op maandagen 23 juli en 6, 13 en 20 augustus. "Iedereen die zin heeft om tot rust te komen in een groene omgeving is welkom", klinkt het. Deelnemen is gratis. Info: 0494/99.74.67 of via erna.de.smedt@telenet.be. (DND)