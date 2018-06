Femma maakt Traverse Bag 02 juni 2018

De Femmadammen van Dendermonde organiseren op zondag 3 juni een workshop 'Traverse Bag'. Onder leiding van An van de populaire blog 'Jace did it!' maken de deelnemers de Traverse Bag van Noodlehead, een handtas met veel handige compartimenten. De workshop start om 10 uur en duurt tot 17 uur. Deelnemen kost 55 euro voor leden, 65 euro voor niet-leden. Geïnteresseerden kunnen terecht in Zaal Mariakring, aan het O.L.Vrouwekerkplein 8 in Dendermonde.





Meer informatie via: femmadammen.dendermonde@hotmail.com. (DND)