Femma Boonwijk viert vijftigste verjaardag 12 juni 2018

De vereniging Femma Boonwijk van Sint-Gillis-Dendermonde viert haar vijftigste verjaardag. De leden kwamen hiervoor samen in feestzaal Hof ter Meyghem. "Alles begon in 1968 onder de naam KAV", zegt voorzitter Judith De Smedt. "In al die jaren hebben we heel wat herinneringen vergaard aan jaarlijkse familiefeesten, ontmoetingsdagen, kookreeksen, bloemschikken, Sint-Maartenbezoeken, palingfeesten en ziekenbezoeken. Op het hoogtepunt telde Femma 199 leden. Bedoeling is om ook in de toekomst onze werking nog meer uitstraling te geven."





(DND)