Feestkomitee serveert kaas en wijn Nele Dooms

21 januari 2019

14u01 0

Het Feestkomitee Mespelare organiseert op zaterdag 26 januari haar jaarlijkse Kaas- en Wijnavond. Er is een doorlopend kaasbuffet en daar horen ook passende wijnen bij. Voor de niet-kaasliefhebbers zijn charcuterieschotels voorzien. De Kaas- en Wijnavond start om 19 uur. Liefhebbers kunnen terecht in ontmoetingscentrum De Mespel, aan de Mespelarestraat in Mespelare. Wie aan het kaasbuffet wil deelnemen, betaalt 20 euro. Een charcuterieschotel kost 15 euro. Iedereen is welkom. Info en inschrijvingen: 0474/65.45.16.