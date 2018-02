Feestkomitee houdt quiz 28 februari 2018

02u51 0

Het Feestkomitee van Mespelare organiseert op zaterdag 3 maart haar jaarlijkse quiz. Die is ondertussen aan de dertigste editie toe. Deelnemers mogen zich aan vragen over diverse onderwerpen, zoals sport, kunst, actualiteit, muziek, literatuur en televisie verwachten. Ploegen van vier personen kunnen meedoen. De quiz begint om 19.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in ontmoetingscentrum De Mespel, aan de Mespelarestraat in Mespelare. Deelnemen kost 12 euro per ploeg. Info en inschrijvingen: jan.mespelare@gmail.com of via 0494/66.52.65. (DND)