Feestcommissie zoekt nieuwe vrijwilligers 27 februari 2018

02u53 0

De Feestcommissie van Oudegem, die onder andere elk jaar de Petatjesverkiezing en Septemberkermis organiseert, gaat op zoek naar extra vrijwilligers. Wie van het verenigingsleven houdt en graag achter de schermen werkt, graag de handen uit de mouwen steek, een creatieve geest en zin in vernieuwing heeft, mag afkomen. Iedereen is welkom om mee de schouders te zetten onder bijvoorbeeld Haagem Kermis, de winterhappening, de Petattenworp en nog enkele nieuwe ideeën die op tafel liggen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de vereniging. De Feestcommissie is te bereiken via haar Facebookpagina. (DND)