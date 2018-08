Feestcommissie stoomt petatjes klaar Nele Dooms

22 augustus 2018

15u18 0 Dendermonde Meer dan duizend kleine aardappeltjes pakten de leden van de Feestcommissie van Oudegem in. Dat is nodig voor de jaarlijkse Gouden Petattenworp tijdens het kermisweekend in Oudegem.

Het inpakken van de "petatjes" is jaarlijkse traditie en zorgde voor flink wat bedrijvigheid in het oud gemeentehuis van Oudegem. "Het is de aftrap van de laatste rechte lijn richting onze kermis", zegt voorzitter Stéphanie Verlaeckt. "Alles draait rond de typische Oudegemse folklore. Naast de Petattenworp mogen de inwoners zich dan ook weer aan de reuzenstoet met reuzen Petatje op ezeltje Anatool, Jef Scheirs, Theo Cool en Pierre Vertongen. Die worden vergezeld van personages uit het boek 'De Filosoof van Haagem'. Van het werk werd een gelijknamige televisiereeks gemaakt op de toenmalige BRT en het maakte ons dorp beroemd. Het is altijd leuk dat in de schijnwerpers te zetten."

Toch heeft de Feestcommissie dit jaar ook wat nieuwigheden in petto voor het kermisweekend. Zo zullen tijdens de braderie op zaterdag live optredens plaatsvinden. En voor het vuurwerk op zondagavond is een nieuwe locatie gezocht. "We merkten de voorbije jaren dat er steeds minder volk naar het stationsplein afzakte voor het vuurwerk", zegt Verlaeckt. "Het stationsplein ligt dan ook te ver uit het dorpscentrum. We gingen dus op zoek naar een locatie waar we het weekend mooi kunnen afsluiten met veel volk, meer in het centrum."

Die locatie is gevonden aan de Varenbergstraat, in de buurt van het vroegere scoutsterrein. De vzw De Spuitgasten, vroegere brandweermannen van Oudegem, openen daar tijdens het kermisweekend ook een Zomerbar. "Normaal gezien deden ze dat in de brandweerkazerne, maar die is gesloten zodat ook zij een nieuwe plek voor hun bar konden gebruiken", zegt Verlaeckt.

Oudegem viert haar kermis het eerste weekend van september. De 51ste Gouden Petattenworp vindt plaats op zondag 2 september.