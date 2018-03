Feestcommissie deelt subsidie uit 07 maart 2018

De Feestcommissie van Sint-Gillis-Dendermonde doet een oproep naar verenigingen die subsidie willen ontvangen. Het comité heeft een bedrag te verdelen aan buurtcomités, verenigingen en kermisbesturen die in 2018 feestelijkheden of activiteiten organiseren. Wie een toelage wil, moet hiervoor een aanvraag indienen met een korte beschrijving van de activiteiten of het evenement. Gebeurtenissen waar toegangsgeld voor gevraagd wordt, komen niet in aanmerking, net als feestelijkheden met een commercieel karakter. Aanvragen moeten voor 15 maart ingestuurd zijn. Geïntereseerden kunnen zich richten aan de Feestcommissie, per adres van Jan Mannaert, Krijgshof 1 bus 6 in Dendermonde. (DND)