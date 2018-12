Feestcomité zorgt voor kersthappening Nele Dooms

17 december 2018

Het Feestcomité van Lutterzele zorgt ook dit jaar voor een gezellige kersthappening. Die is dit jaar aan de vijftiende editie toe en vindt plaats op zaterdag 22 december op het kerkplein van Lutterzele. Heel wat verenigingen verlenen hun medewerking aan het initiatief. Onder andere de kleuterschool Hullekenstraat, KV Sint-Gillis, Team 83, Chiro Kreale, De Elsbosvrienden, KSA, de Fuif Uniek en het Buurtcomité doen mee. Zij brengen allemaal op hun eigen manier wat kerstsfeer in Lutterzele. Het startschot wordt gegeven om 15 uur met een viering in de kerk, opgeluisterd door de kleutertjes van de Hullekensstraat en het Sint-Lutgartkoor. De kerstmarkt zelf is te bezoeken vanaf 16 uur. Er zijn allerlei standjes met lekkers, zoals vlaaien, taarten, wafels, pannenkoeken, jenever, hotdogs, oesters, boterhammen met kopvlees en escargots. Ook de Kerstman komt langs.