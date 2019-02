Feest tijdens Special Stars Party Geert De Rycke

14 februari 2019

Heel wat bezoekers kwamen langs voor de vierde editie van de Special Stars Party in het Gildenhuis in Grembergen. De Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) en de J-Stars organiseerden al voor de vierde keer de Special Stars Party. Dat feestje werd op gang getrapt door de S-Dansers van ShaMoDo-It. Om iedereen die dat wilde, mee te laten genieten van het feestje, organiseerden de vrijwilligers van KVG vervoer. “Dat is een belangrijk aanbod want veel mensen met een beperking hebben mobiliteitsproblemen”, zegt Solange Peirsegaele.”We organiseren de fuif omdat er in Dendermonde weinig aanbod is voor mensen met een beperking, zeker als het over fuiven gaat.” Op de Special Stars Party leefde iedereen zich uit, zowel mensen met als mensen zonder beperking.