Feest bij Chiro Kadee 17 april 2018

Het is feest bij Chiro Kadee van Appels dit jaar. De jeugdvereniging is dan ook aan een jubileumjaar toe, want Kadee bestaat vijftig jaar. Om dat te vieren voerden de jongeren een show op vol humor, muziek, dans en toneel. "We namen het publiek mee op een reis doorheen de tijd sinds 1968. Toen werd Chiro Kadee opgericht", zegt Tim van Kadee. "Op 20 oktober 1968 gaven vier vrienden voor het eerst chiro aan een dertigtal jongens uit Appels. Ze volgden daarmee het voorbeeld van de meisjeschiro, die enkele maanden voordien was ontstaan. Kadee was meteen een schot in de roos en het succes is blijven duren. Dat bewijst onze huidige bloeiende werking."





