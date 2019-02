Februari: kinderen ravotten onder stralende zon Geert De Rycke

17 februari 2019

Kinderen die in korte short onder een stralende zon van de heuvel rollen. Een raar beeld voor deze periode van het jaar, niet? Andere jaren leggen we beelden vast waarop kinderen die lekker warm ingepakt zijn met sneeuwballen naar elkaar gooien. Bij de Scouts van Dendermonde genieten ze met volle teugen van het mooie zomerweer. Ze maken er meteen van de gelegenheid gebruik om door het gras te rollen in korte broek. Niet dat ze bij koud weer perse een lange broek aan moeten, maar het is altijd veel leuke om te ravotten onder een stralend zonnetje.