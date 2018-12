FC Juventus verdeelt meer dan 10.000 euro aan drie goede doelen Nele Dooms

21 december 2018

De leden van voetbalclub FC Juventus spendeerden naast het voetballen de voorbije weken ook tijd aan benefietacties voor het goede doel. Daarmee dragen ze hun steentje bij aan de Warmste Week van Studio Brussel en Music For Life. “We organiseerden verschillende activiteiten zoals een steakfestijn, een jeugdfuif, een ‘pyzjama cinema’, een after work, een quiz, een herfstwandeling met ontbijt en kerstverkoop”, zegt Lieven Van den Abbeele. “Elke afdeling zorgde voor een ander initiatief. Zaterdag nemen we ook nog deel aan de Warmathon in Gent.” De acties leverden al 10.413 euro op. Het geld wordt verdeeld tussen drie verschillende goede doelen. Het gaat om de A.L.S.-Stichting, de MS-Liga en BEDNET.