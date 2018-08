FC Jong Sint-Gillis zoekt jonge spelers Nele Dooms

20 augustus 2018

15u15 0 Dendermonde Voetbalclub Jong Sint-Gillis, die op jeugdwerking focust, begint aan het tweede seizoen. Maar er zijn nog enkele jonge spelers welkom.

Vorig jaar telde FC Jong Sint-Gillis al meer dan 130 spelers, goed voor elf teams in competitie. Dit jaar groeit het aantal spelers nog verder aan, en kan de club vijftien teams in competitie brengen. Zo is het meteen één van de grootste voetbalclubs in Dendermonde. "We zijn heel tevreden met deze groei", zegt Bart Van Belle van de club. "Al kunnen er in enkele leeftijdscategorieën zeker nog spelers bij."

Ook meisjes zijn trouwens welkom. "Het succes van onze Red Flames maakt heel wat meisjes warm voor het voetbal", zegt Van Belle. "Op dit moment telt onze club vier meisjes, maar we willen dit aantal uiteraard graag optrekken."

Om nieuwe spelers aan te trekken, organiseert de club op woensdag 22 augustus een kennismakingstraining. Jongens en meisjes geboren tussen 2004 en 2013 kunnen vrijblijvend deelnemen en de clubsfeer opsnuiven.

In september start Jong Sint-Gillis ook opnieuw met een voetbalspeeltuin voor jongens en meisjes geboren in 2014. Zij leren op een speelse manier de basis van het spelletje. Er zal vooral aandacht zijn voor de coördinatie oog-hand en oog-voet. Er zijn tien trainingen voor de winterstop, en tien erna.

Info: www.jongsintgillis.be.