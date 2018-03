FC Jong Sint-Gillis serveert spaghetti 15 maart 2018

02u39 0

Voetbalclub FC Jong Sint-Gillis organiseert dit weekend een spaghettifestijn. De opbrengst gaat naar de clubwerking. Op het menu staan spaghetti bolognaise en vegetarische spaghetti. Er is ook croque monsieur. Smullen kan op zaterdag 17 maart, van 17 tot 23 uur. Volwassenen betalen 9 euro, kinderen 6 euro. Liefhebbers zijn welkom in de cafetaria van de sporthal, aan de Van Langenhovestraat. Het is ook mogelijk om een spaghetti of croque af te halen. Info en inschrijvingen: https://jongsintgillis.be. (DND)