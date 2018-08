FC Jong Sint-Gillis richt voetbalschool op Nele Dooms

29 augustus 2018

15u55 0 Dendermonde FC Jong Sint-Gillis, een club met een specifieke jeugdwerking, start volgende maand met de Dendermondse Voetbalschool. Jongens en meisjes tussen 6 en 13 jaar zullen er elke zondagochtend hun techniek kunnen bijschaven.

De lessen worden gegeven op het kunstgrasterrein aan de sporthal van Sint-Gillis, in de Van Langenhovestraat. "We willen jonge voetballers de kans geven om hun voetbaltechniek en inzicht te verbeteren", zegt Bart Van Belle, woordvoerder van de club. "De focus ligt dan ook op schijn- en passeerbewegingen, het beheersen van de één-tegen-één-situatie, balcontrole en korte passing. Het is een perfecte aanvulling op de wekelijkse trainingen in clubverband."

De Dendermondse voetbalschool is er niet alleen voor spelers van Jong Sint-Gillis, maar ook voor spelers van andere clubs. Het aantal deelnemers is wel beperkt tot dertig. De Dendermondse Voetbalschool organiseert dit jaar twee modules van tien trainingen. Per module bedraagt de prijs 100 euro voor niet-leden en 80 euro voor spelers van Jong Sint-Gillis. Meer info op www.jongsintgillis.be/voetbalschool.