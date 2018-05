Fantasie prikkelen aan Oscar Romerocollege 29 mei 2018

De gevel van het Oscar Romerocollege aan het kerkplein krijgt een abstracte muurschildering. Hier is kunstenaar Oli-B uit Brussel aan de slag. "Balanceren in vormen en kleuren, daar draait het om voor mij", zegt de kunstenaar. "Zo'n kleurrijk werk is ideaal in een schoolomgeving. Het is ook erg speels. De vele jongeren en kinderen die hier dagelijks langs lopen, kunnen er van alles in zien. Elke toeschouwer mag zijn fantasie de vrije loop laten en zo bijvoorbeeld dieren, of zelfs een duikboot ontdekken." Oli-B was gisteren volop aan de slag. Hij verwacht dat het werk tegen vanavond klaar zal zijn. "De hoofdmoot is achter de rug, nu nog de details", zegt hij.