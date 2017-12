Fanny zet huis open voor pop-upshops 02u26 0 Foto Geert De Rycke Fanny Bieseman (links) zet haar huis open voor pop-ups. Vanessa De Mey bijt de spits af. Zij biedt onder meer beautyproducten aan.

Fanny Bieseman uit Schoonaarde stelt een deel van haar woning ter beschikking voor een leuke pop-upshop 'Itarildë'. Jonge ondernemer Vanessa De Mey biedt er make-up, beauty-producten, accessoires en wijnen aan. Het is een bewuste keuze van Bieseman om hiervoor haar woning te laten gebruiken. "Ik wil dynamische ondernemers een kans geven hun producten aan een breed publiek voor te stellen", zegt ze. "De naam 'Itarildë' is niet toevallig gekozen. Het is de naam van een elfje dat nooit lang op eenzelfde plaats blijft en betekent 'sprankelende schittering'. Ideale naam voor een pop-up. Wie een pareltje van een product of dienst heeft, kan het hier laten schitteren in de etalage. Vanessa mag de spits afbijten." De Mey is leerkracht en startte recent in bijberoep met 'Ness'. Daarmee biedt ze beauty-producten, make-up en workshops aan.





Itarildë, aan de Schoonaardebaan 74 in Schoonaarde, is te bezoeken tot en met 31 december. Vandaag, donderdag 28 december is er een late-evening shopping, van 17 tot 22 uur. Info via de Facebookpagina 'Pop-up Itarildë'. (DND)