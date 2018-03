Familievoorstelling in Belgica 02 maart 2018

De Kopergietery zorgt, op vraag van Cultuurcentrum Belgica, voor een familievoorstelling in de bibliotheek van Dendermonde. 'Verloren' is geschikt voor kinderen vanaf acht jaar. De voorstelling draait om iets of iemand verliezen, op zoek gaan en worden wie we zijn. Jonge makers Christine Verheyden en Audrey Dero maken van de bibliotheek een troostpaleis aan woorden. Er zijn vertoningen om 14 en 16 uur. Iedereen is welkom in de bib, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Info: 052/20.26.26 of www.ccbelgica.be. (DND)