Familiequiz met zestig vragen 25 januari 2018

De KWB van Schoonaarde organiseert op zaterdag 27 januari een Familiequiz. De deelnemers mogen zich aan zestig vragen over allerlei onderwerpen en vijf superreeksen verwachten. Ploegen van maximum vier spelers kunnen meedoen. De quiz start om 19.30 uur. Deelnemen kost 10 euro per team. Liefhebbers kunnen terecht in het parochiaal centrum van Schoonaarde, aan de Moleneinde. Info en inschrijvingen: 052/42.63.40 of via info@kwbschoonaarde.be. (DND)