Familiekunde zet bastaarden in de kijker Nele Dooms

11 maart 2019

De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde van Dendermonde organiseert op donderdag 14 maart een vormingsavond rond bastaardkinderen. Gastspreker is Jan Caluwaert. Hij brengt de voordracht ‘Kinderen van der minne - bastaarden van adel en burgerij in je kwartierstaat’. Caluwaerts bespreekt voorbeelden van bastaardkinderen van zestiende- en zeventiende-eeuwse families uit adel en hoge burgerij. Tijdens deze lezing vernemen de aanwezigen hoe deze bastaarden kunnen geïdentificeerd worden. Genealogen kunnen zo ontdekken hoe deze voorouders vaak een toegang bieden tot vorstelijke dynastieën uit de middeleeuwen. De voordracht begint om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het genealogisch documentatiecentrum ‘Vincentius’, aan de Kerkstraat 97 in Dendermonde. De toegang is gratis.