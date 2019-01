Familiekunde kan extra vrijwilligers gebruiken Nele Dooms

11 januari 2019

14u05 3

De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde van Dendermonde, begaan met onder andere het opsnorren van stambomen en voorouders, kan de hulp van extra vrijwilligers gebruiken. De vereniging is op zoek naar creatieve medewerkers om de dienstverlening in het documentatiecentrum voort uit te bouwen. Geïnteresseerden kunnen in het centrum terecht om er in een uitgebreid archief opzoekingswerk te doen. Leden van de Vereniging voor Familiekunde staan daar klaar om de speurders te ondersteunen en helpen. Dat gebeurt elke derde en vierde donderdagavond in het Genealogisch Documentatiecentrum Vincentius, in de vroegere kloostergebouwen aan de Kerkstraat in Dendermonde. “Wie goeie ideeën heeft, of ervaring in één of ander domein en dat graag wil delen met de genealogen van het Land van Dendermonde is welkom”, klink het. Info: www.familiekunde-dendermonde.be.