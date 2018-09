Familie woont herdenking Camiel Bieseman bij Nele Dooms

04 september 2018

09u02 1 Dendermonde In het bijzijn van nabestaanden vond in Baasrode een plechtige herdenking van Camiel Bieseman plaats. Onder andere zijn dochter Georgette en andere familieleden waren aanwezig.

"Bieseman overleed exact 74 jaar geleden, amper twee dagen voor de bevrijding van Baasrode in september 1944", zegt Firmin Vermeir van de Oud-Strijdersvereniging. "Hij werd doodgeschoten door Duitse soldaten op hun terugtocht en hun medestanders. De feiten staan in Baasrode gekend als lafhartige moord. Ze speelden zich af nabij de kaaimuur aan de Schelde, in de huidige Fabrieksstraat. Daar is een gedenksteen voor Camiel Bieseman opgericht. Bieseman werd geboren in Buggenhout en woonde tot zijn verhuis naar Baasrode bij zijn huwelijk in de bosgemeente. Daarom zet de Buggenhoutse oud-strijdersvereniging zich in om hem te blijven gedenken." Aan de gedenksteen werden bloemen neergelegd en het Te Velde gespeeld.