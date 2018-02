Facebook-pagina voor behoud knip Werkplaatsstraat 03 februari 2018

Er is een Facebook-pagina opgericht voor het behoud van de verkeersknip in de Werkplaatsstraat in Sint-Gillis.

De actievoerders hopen op zoveel mogelijk likes, leden en shares om zo de nodige druk te zetten op het Dendermondse schepencollege om de knip toch weer in te voeren. De betonblokken die de Werkplaatsstraat in twee knipten, werden deze week plots weggehaald. Dat zorgt voor heel wat commotie, vooral bij de Heilig-Hartschool in Sint-Gillis.





Circulatieplan

De knip in de Werksplaatsstraat was immers, samen met zone dertig en eenrichtingsverkeer in de Otterstraat, één van de maatregelen van het circulatieplan van Sint-Gillis en werd ingevoerd om de schoolomgeving veiliger te maken. Het circulatieplan werd aangepast, maar de knip werd wel behouden, en ging op 6 januari definitief in voege. Nog geen twee weken later besliste het Dendermondse schepencollege echter om de knip toch weg te halen.





Plots verdwenen

Ouders en directie, die niet wisten van de beslissing tot de betonblokken plots verdwenen, reageren boos op de beslissing. "De veiligheid van honderd schoolkinderen komt hiermee in het gedrang", klinkt het. De H.Hartschool vraagt het schepencollege dan ook om de knip weer in te voeren. De nieuwe Facebook-pagina moet extra druk zetten voor het behoud van de knip. Het schepencollege buigt zich maandag opnieuw over het dossier. (DND)