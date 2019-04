Fabienne en François vieren gouden huwelijksjubileum Nele Dooms

15 april 2019



Feest voor François De Proft (72) en Fabienne Uyttendaele (70) uit Oudegem. Het paar stapte precies vijftig jaar geleden in het huwelijksbootje en viert zijn gouden huwelijksjubileum. De twee leerden elkaar kennen als buren in het Mevrouw Courtmanspark, waar ze nu nog altijd wonen. François was automechanieker, terwijl Fabienne fulltime de zorg voor het huishouden en de kinderen op zich nam. Ze kregen twee kinderen. Ondertussen zijn er ook vier kleinkinderen. Samen wandelen en uitstapjes maken, zijn hun hobby. François was ook jarenlang actief als voorzitter en spelend lid in de A-ploeg van tafeltennisclub TTC Teneramonda. Hij was één van de oprichters van de club.