Extra zone kortparkeren Nele Dooms

10 januari 2019

12u34 0

Dendermonde krijgt er een extra zone voor kortparkeren bij. Het Dendermondse stadsbestuur voerde de kortparkeerzones enkele maanden geleden in aan verschillende handelszaken. De maatregel moet de handelszaken beter bereikbaar maken. Door kortparkeren in te voeren, kunnen klanten beter voor de deuren parkeren voor een korte boodschap. In de kortparkeerzones moet een parkeerschijf voor de autoruit geplaatst worden en geldt een parkeerduur van maximum 30 minuten. Appels, Oudegem, Sint-Gillis, Baasrode en Grembergen kregen eerder al zo’n kortparkeerlocaties. Nu komt daar nog een gelijkaardige zone bij in de Zandstraat in Appels, ter hoogte van een handelszaak daar. De gemeenteraad keurde daar een aanvullend verkeersreglement voor goed.