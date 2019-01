Extra waterslikker voor Geerstraat Nele Dooms

25 januari 2019

Er komt een extra waterslikker in de Geerstraat in Baasrode. Die moet ervoor zorgen dat oppervlaktewater in de toekomst efficiënter wordt afgevoerd en er dus geen plasvorming of dergelijke meer ontstaat. De nieuwe waterslikker komt ter hoogte van huisnummer 58. De werken staan gepland voor begin februari. Hiervoor zal de rijbaan afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen wel nog langs de werfzone passeren, maar doorgaand verkeer moet een omleiding volgen. Die is voorzien via Schippersdijk in beide richtingen. Ter hoogte van de werfzone zal ook een tijdelijk parkeerverbod gelden.