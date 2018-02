Extra verlichting voor nieuwe verbinding 21 februari 2018

De nieuwe verbinding tussen de Hofstraat en de Mevrouw Courtmansstraat in Oudegem krijgt extra verlichting. De werken hiervoor zullen drie dagen duren en plaatsvinden voor 28 februari. Hiervoor worden er boringen uitgevoerd in de Hofstraat, tussen de Nederstraat en de Oudegemsebaan, en in de Mevrouw Courtmansstraat. Naar aanleiding hiervan wordt in de Hofstraat vanaf het kruispunt met de Nederstraat eenrichtingsverkeer ingevoerd. Bestuurders mogen alleen in de rijrichting van de Oudegemsebaan rijden. Er wordt een korte omleiding voorzien via de Oudegemsebaan en de Nederstraat. De woningen blijven toegankelijk, net als de parking aan de kerk. In de Mevrouw Courtmansstraat blijft doorgaand verkeer mogelijk. (DND)