Extra stemlokaal voor centrum in rusthuis Aymonshof

21 maart 2019

Het centrum van Dendermonde krijgt bij de komende Vlaamse en federale verkiezingen een extra stembureau. Dat zal ingericht worden in het woonzorgcentrum Aymonshof.

Tijdens de jongste gemeenteraad stelde oppositieraadslid Gwen Brabants (sp.a) voor om bij de komende verkiezingen stembureaus te voorzien in elk rusthuis of om vervoer te regelen naar en van het stemhokje. “Voor de bewoners met een hoge leeftijd of een beperkte mobiliteit is de verplaatsing naar het kiesbureau immers niet evident”, zegt Brabants. “Toch moet het de bedoeling zijn om alle bewoners de kans te geven om zonder moeite te gaan stemmen. Door stembureaus in de rusthuizen te voorzien, krijgt iedereen een gelijke en eerlijke kans om zijn stem uit te brengen. Voor de plaatsen waar geen lokaal voorhanden is, kan een mobiel stembureau soelaas bieden.” Ook oppositieraadslid Iris Uyttersprot (Groen) deed een gelijkaardig voorstel.

In elk rusthuis een stembureau is volgens schepen Tomas Roggeman (N-VA) niet mogelijk en ook niet nodig. “Omdat er nu al veel kiesbureaus vlakbij rusthuizen gevestigd zijn”, zegt hij. “Wel stellen we vast dat in het centrum van Dendermonde nood is aan een extra kiesbureau door de groei van de bevolking. In woonzorgcentrum Aymonshof is er de nodige plaats om het daar in te richten en zo slaan we twee vliegen in één klap. Bewoners die het moeilijk hebben om zich te verplaatsen, kunnen overigens onder andere beroep doen op de Mindermobielencentrale om hen te vervoeren naar een kiesbureau.”