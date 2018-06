Extra speelplezier in De Vliet 08 juni 2018

Er komen nieuwe speeltoestellen op het speelplein De Vliet, aan de Scheepswerfstraat in Baasrode. Ouders en kinderen kloegen enkele jaren geleden al de verloedering van de speelsite en het gebrek aan speelmogelijkheden aan. Buurtbewoners waren toen vragende partij voor een uitbreiding. Een eerste aanzet voor een vernieuwing werd ondertussen al gegeven, maar nu wordt er verder werk van gemaakt. "In ons speelweefselplan was al voorzien dat het speelplein De Vliet geschikt was voor verdere uitbreiding", zegt schepen Lien Verwaeren (CD&V). "Dit jaar hebben we budget vrijgemaakt voor een volgende fase. Die kan vrij snel gerealiseerd worden. Nog voor de zomer zullen een aantal extra speeltoestellen worden geplaatst." Zo komt er een vogelnestschommel bij op De Vliet. Ook een evenwichtsparcours tussen twee rotsblokken is voorzien. In een volgende fase zal de beplanting nog herbekeken worden en zullen er ook enkele natuurlijke speelelementen worden toegevoegd. (DND)