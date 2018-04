Extra sanering voor Wijzerbeek STADSBESTUUR PLAATST RIOLERING, PROVINCIE VOERT RUIMINGSWERKEN UIT NELE DOOMS

05 april 2018

02u49 0 Dendermonde Er komen extra inspanningen voor een sanering van de vervuilde Wijzerbeek. Het Dendermondse stadsbestuur zorgt voor een riolering die afvalwater opvangt. De provincie plant ruimingswerken voor een betere afwatering.

De vervuiling van de Wijzerbeek in Oudegem is een oud zeer. Die kronkelt door het hele dorp vanaf de Lindestraat langs de Hofstraat, Berkestraat, spoorlijn, Pastoor J. De Harduynstraat, Oudegemse baan, Varenbergstraat, Zijpestraat en Hof ten Bos. Omdat het afvalwater van bewoners gewoon in de beek loopt, bij gebrek aan een gescheiden rioleringssysteem, is het water sterk vervuild. Omwonenden klagen al jaren over stankhinder en vuil water. Het Dendermondse stadsbestuur zocht eerder al heil in een biologische slibbehandeling. Dat zorgde voor minder slib, helderder water en minder geurhinder.





Pompstation

Maar hiermee is de Wijzerbeek nog niet proper. "Klopt", zegt schepen Leen Dierick (CD&V). "De oorzaak van de vervuiling, namelijk het afvalwater dat erin terecht komt, is niet weggenomen." Omdat de Wijzerbeek een waterloop van tweede categorie is, komt het beheer het provinciebestuur toe. Die wil de beek voldoende proper vooraleer het er ruimeringswerken wil uitvoeren om de afwatering te verbeteren. En dus moet de stad eerst nog een extra inspanning leveren.





"Om het vervuilingsprobleem op te lossen moeten er eigenlijk complete rioleringswerken plaatsvinden in Oudegem. Maar daarvoor is het wachten op subsidie", zegt Dierick. "Om al eerder iets te bereiken, voorzien we nu al een deel riolering om lozingen van afvalwater in de beek te verminderen." Een eerste fase van de saneringswerken bestaat concreet uit de bouw van een pompstation met overstort in de Lindestraat. Zo kan het afvalwater van de Lindestraat en Echostraat opgevangen en verpompt worden naar de riolering in de Bevrijdingslaan.





Ruimingswerken

Vervolgens komt er een riolering tussen de Hofstraat en de Wijzerbeek, vanaf de Lindestraat tot de Pastoor J. De Harduynstraat, om afvalwater op te vangen voor het in de beek terecht komt. Die sluit aan op de collector in Oudegem. Door de geplande toekomstige rioleringswerken in Mespelare worden op termijn bovendien ook de lozingen in de Wijzerbeek afkomstig van de Oude baan, de Varenbergstraat, de Hunnenbergstraat en Hof ten Bos gesaneerd.





De gemeenteraad keurde de aanstelling van een ontwerper voor het rioleringsproject goed. Het provinciebestuur werkt zelf de ruimingswerken uit. Beide opdrachten worden wel één gezamenlijk dossier gegoten, om één aannemer aan te stellen voor zowel de sanerings- en de ruimingswerken. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst tussen stad en provincie goedgekeurd. In totaal zal het saneringsproject zo'n 115.700 euro kosten.