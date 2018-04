Extra parkeerplaatsen aan station 06 april 2018

Er zullen in de toekomst meer wagens kunnen parkeren aan het station van Oudegem. De stad zal parkeerplaatsen laten markeren om de capaciteit te verhogen. Een betere schikking creëert meer dan twintig extra plaatsen.

"Tijdens een doordeweekse werkdag staan er op de stationsparking een 35 personenwagens geparkeerd", schetst Tom Bogman uit Oudegem. "Omdat parkeervakken ontbreken, parkeren pendelaars totaal ongeordend op het terrein. Daardoor gaat er veel capaciteit verloren. Een deel van de voertuigen staat dwars of chauffeurs gebruiken drie of vier meter per parkeerplaats."





Bovendien zorgen geparkeerde vrachtwagens voor aanhoudende problemen. Zo zijn er vandaag zes vakken voor vrachtwagens voorzien. Voor de rest geldt een parkeerverbod voor 3,5 ton. Maar dit wordt door veel vrachtwagenchauffeurs niet gerespecteerd. Dat zorgt voor overlast.





Gemeenteraadslid Bart Van Malderen (SP.A) kaartte de problematiek aan bij de stadsdiensten. Tom Bogman ging te rade bij schepen van Mobiliteit Niels Tas (SP.A). Resultaat is dat de stationsparking zal aangepakt worden, zodat er meer parkeerruimte ontstaat.





"Met de stadsdiensten hebben we onderzocht hoe we de parking efficiënter kunnen inrichten", zegt Tas. "Door schuine, trapeziumvormige parkeervakken te schilderen zal de capaciteit aanzienlijk verhogen. Met enkele lijnen witte verf kunnen we het comfort van de pendelaars dus verbeteren. Zo kan ook het openbaar vervoer verder gestimuleerd worden." (DND)