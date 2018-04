Extra kortparkeerzones aan handelszaken 11 april 2018

Het stadsbestuur zorgt voor extra kortparkeerzones aan handelszaken. De gemeenteraad keurde hiervoor een aanvullende verkeersreglement goed. "De maatregel moet handelszaken beter bereikbaarheid maken", zegt schepen van Mobiliteit Niels Tas (sp.a). In de kortparkeerzones moet een parkeerschijf voor de autoruit geplaatst worden en geldt een parkeerduur van maximum 30 minuten. Een nieuwe kortparkeerzone komt op drie parkeerplaatsen in de Koebosstraat ter hoogte van De Hoprank in Appels. Hetzelfde geldt voor drie parkeerplaatsen op de Oudegemsebaan ter hoogte van De Hoprank en de apotheek in Oudegem en twee parkeerplaatsen op de Oudegemsebaan aan 't Kaaswinkeltje en D&V Dagbladhandel. Ook één parkeerplaats in de Burgemeester Potiaulaan in Sint-Gillis en twee parkeerplaatsen op het Grootzand aan Fructus en slagerij Batselier in Grembergen worden kortparkeerzones. In de Otterstraat wordt de bestaande zone ingeperkt van negen naar drie plaatsen en in de Scheepswerfstraat verdwijnen alle kortparkeerplaatsen. (DND)