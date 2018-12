Extra glasbollen tijdens eindejaarsperiode Nele Dooms

20 december 2018

15u39 4 Dendermonde Afvalintercommunale Verko, actief in regio Dendermonde, zorgt voor extra glasbollen tijdens de eindejaarsperiode. De aanvoer van glazen flessen en bokalen kent in die tijd van het jaar traditioneel een enorme toename.

In het verleden zorgde dat er al voor dat de glasbollen volledig vol zaten en flessen op de site rond de bollen werden achtergelaten. Om dat te voorkomen laat Verko extra glascontainers plaatsen. Dat gebeurt op verschillende locaties. Het gaat om onder andere de Pastorijstraat en de Stationsstraat in Buggenhout, de Leopolddreef en Donklaan in Berlare, aan de sporthal van Oudegem, de Begijnhoflaan en Mechelsesteenweg in Dendermonde, de Breestraat in Sint-Gillis, de Dokter H.Hyleboslaan en Mergelbeek in Hamme en het Meysveld in Lebbeke. De extra glasbollen blijven staan tot en met 31 januari. Verko garandeert bovendien tussen Kerst en Nieuwjaar de huis-aan-huis afvalinzameling. Alle ophaalrondes gaan door zoals voorzien op de afvalkalender. De openingsuren van de verschillende containerparken kunnen tijdens de eindejaarsperiode wel verschillen. Die zijn te raadplegen op de website van Verko.