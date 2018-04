Extra camerabewaking 10 april 2018

De gemeenteraad heeft haar definitief fiat gegeven voor de plaatsing van extra camerabewaking in de binnenstad. Door nieuwe glasvezelverbindingen in het centrum is het mogelijk om bijkomende camera's in de stad te plaatsen en zo het project 'smart security' uit te breiden. De voorbije jaren investeerden stad en lokale politie al in camerabewaking. Nu komen er ook nog overlastcamera's op acht plaatsen in de binnenstad bij. Ze zijn voorzien aan de rotonde Brusselsestraat, bibliotheek, Justitieplein, Oude Vest, Sas, rotonde LeopoldII-laan en twee in de stationsomgeving. Het project kost ongeveer 100.000 euro.





(DND)