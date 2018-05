Extra bloedinzameling 14 mei 2018

Het stadsbestuur van Dendermonde zal dit jaar een extra bloedinzameling organiseren. Personen hebben meer dan zeventig procent kans om ooit bloed nodig te hebben. Slechts drie procent van de Vlaamse bevolking geeft echter bloed. Dendermonde haalt dat aantal zelfs niet. Hier geeft slechts 2,3 procent van de inwoners bloed. Daarom plant de stad in het najaar een extra bloedinzameming. Bedoeling is hiervoor voldoende donoren te verzamelen. Geïnteresseerden moeten daarvoor op voorhand inschrijven. Wie wil helpen, moet zich voor 1 juli registreren. Dat kan via www.bloedinzameling.rodekruis.be/dendermonde. (DND)