Expo in Jazzcentrum 02 februari 2018

02u34 0

Het Jazzcentrum in Dendermonde pakt uit met een nieuwe tentoonstelling.





Deze keer zetten de organisatoren de rijke geschiedenis van de 'Hot Club de Belgique 1939-1961' in de schijnwerpers. Tussen 1939 en 1961 was de Hot Club de Belgique de belangrijkste jazzorganisatie in België. Op haar hoogtepunt verenigde de club 10.000 jazzliefhebbers via luisteravonden, een magazine en vooral concerten. Dankzij de HCB konden de Belgische jazzfans hun idolen als Lester Young, Ella Fitzgerald of Louis Armstrong in levende lijve aan het werk zien. Jazz Centrum Vlaanderen toont in de overzichtstentoonstelling unieke concertaffiches, prachtige programmaboekjes en gesigneerde foto's. De expo doet voor nog één keer de glorietijden van de Hot Club de Belgique herleven. De tentoonstelling opent morgen om 17 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Jazzcentrum, aan de LeopoldII-laan in Dendermonde. (DND)