Expo in begijnhof 30 maart 2018

Kunstenaar Guy Smet uit Grembergen exposeert vanaf dit weekend in het Sint-Alexiusbegijnhof van Dendermonde. Zijn tentoonstelling krijgt de naam 'Grondlaag' mee. De werken van de kunstschilder zijn te bezichtigen in huisje nummer 8 op het begijnhof, aan de Brusselsestraat. De officiële opening is voorzien op zondag 1 april om 14 uur. Daarna is de expo te bezoeken van 2 tot 29 april. Geïnteresseerden zijn welkom van maandag tot vrijdag, telkens van 14 tot 19 uur, en op zaterdag en zondag van 10 tot 19 uur. Info: 052/21.20.53 of via smetguy999@hotmail.com. (DND)