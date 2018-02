Expert: "Fietser onveilig door bypass" GEMEENTE VRAAGT AANPASSING KRUISPUNT DENDERMONDSESTEENWEG MET N41 NELE DOOMS

24 februari 2018

02u48 0 Dendermonde "Door de bypass op het kruispunt van de N41 met de Dendermondsesteenweg is de fietser daar permanent onveilig". Dat stelt verkeersexpert Johan De Mol uit Lebbeke. De onveiligheid van het verkeerspunt werd deze week nog bewezen door een zwaar ongeval met een vrachtwagen. Het gemeentebestuur vraagt het Vlaams Gewest om het kruispunt aan te passen.

Op het kruispunt van de Dendermondsesteenweg met de N41 kwam woensdag nog een 63-jarige vrouw met haar fiets onder een vrachtwagen terecht. De vrouw reed richting Dendermonde en stak net het zebrapad over toen ze gegrepen werd door de truck. De fietser werd meegesleurd en kwam vast te zitten. De brandweer moest de vrouw bevrijden en ze werd levensgevaarlijk gewond naar het ziekenhuis gebracht.





Risicoverhogend

Het ongeval is nu aanleiding voor nieuwe kritiek op het kruispunt. Volgens Johan De Mol, Lebbekenaar en verkeersexpert aan de UGent, ligt het probleem bij de bypass op het kruispunt. "Bypasses staan altijd geboekstaafd als risicoverhogend", zegt hij. "Op deze plek is de fietser permanent onveilig. De zwakke weggebruiker staat bloot aan het rechts afslaand verkeer van de steenweg naar de N41, zonder bescherming. Dit is een heel spijtige zaak, zeker omdat er vanuit Lebbeke heel veel fietsers in de richting van Dendermonde het kruispunt overrijden. Dat de fietsers hier voorrang hebben, verandert daar helemaal niets aan." De Mol verzette zich jaren geleden al tegen deze bypass, maar tot nu toe is er nog altijd niets veranderd. "De toestand is zelfs nog verslechterd", zegt hij. "Terwijl aanvankelijk de maximumsnelheid vijftig kilometer per uur bedroeg, verhoogde de Lebbeekse gemeenteraad die tot zeventig kilometer per uur. Dendermonde verlegde daarentegen de bebouwde kom op de Heirbaan tot op het kruispunt. In Lebbeke mag op de steenweg dus zeventig gereden worden, terwijl aan de overkant slechts vijftig mag."





Ook bij de Fietsersbond van Dendermonde zijn ze het erover eens dat de bypass op het kruispunt een slechte zaak is.





Extra afremmen

"Beter zou zijn om het fietspad verhoogd door te laten lopen, zodat een afslaande automobilist extra moet afremmen en herinnerd wordt aan het mogelijke conflict met rechtdoor rijdende fietsers", klinkt het.





De Mol heeft concrete voorstellen voor een verkeersveiliger herinrichting.





"Fietsers moeten groen krijgen terwijl alle auto's rood hebben", zegt hij.





"Het fietspad moet bovendien beter aangeduid worden en haaientanden kunnen de voorrang voor de fietsers beklemtomen. Laat de maximumsnelheid op de Dendermondsesteenweg ook weer zakken tot vijftig kilometer per uur en maak de aanloopstraat voor de bypass langer, zodat fietsers veel langer in het vizier van afslaande chauffeurs zijn."





Verschillende Lebbeekse gemeenteraadsleden van de oppositie, zoals André Segers (Lebbeke Vooruit) en Nele Bosman (N-VA), kaartten de problematiek aan tijdens de jongste gemeenteraad donderdagavond. Burgemeester François Saeys (Open Vld) gaf alvast mee dat de gemeente de Afdeling Wegen en Verkeer een brief zal schrijven. "We zullen vragen om het kruispunt aan te passen en veiliger te maken", aldus de burgemeester.