Exclusief UiTPAS-aanbod voor jongeren 31 maart 2018

Het cultuurloket van Dendermonde zorgt voor een exclusief aanbod van de UiTPAS voor jongeren tussen 16 en 26 jaar. De UiTPAS werd recent gelanceerd in Dendermonde. Hiermee kunnen inwoners bij elke vrijetijdsactiviteit punten sparen. Die punten kunnen ze ruilen voor gratis tickets, kortingen of andere cadeaus. Voor kwetsbare jongeren en inwoners geeft de UiTPAS recht op kortingen om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten. Wie tussen 16 en 26 jaar is en nu zijn UiTPAS koopt in Dendermonde, krijgt er de BILL-app gratis bij en maakt kans op mooie prijzen. Met de BILL-app krijgen jongeren toegang tot alle kortingen die BILL en EYCA geregeld hebben voor films, theater, comedy, games, mode, boeken, reizen, expo's in Vlaanderen, Brussel en Europa.De BILL-app kost normaal 4,99 euro. Maar wie nu een UiTPAS koopt, kan de beide combineren voor de prijs van enkel de UiTPAS. Die kost 2 EUR voor -18-jarigen en 5 EUR voor +18-jarigen. Van begin april tot eind juni zijn daar bovendien prijzen mee te winnen. De UiTPAS is te koop bij de bibliotheek, CC Belgica, Toerisme Dendermonde, sportdienst en Zwembad Olympos. (DND)