Event rond Wereldlichtjesdag 01 juni 2018

Dendermonde gaat een event rond Wereldlichtjesdag organiseren. Dat heeft OCMW-voorzitter Patrick Meulebroek (CD&V) bevestigd aan Nele Cleemput (CD&V), die hierom vroeg. Wereldlichtjesdag vindt elk jaar, op de tweede zondag van december, plaats. Op deze dag steken mensen over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. "Door Wereldlichtjesdag wereldwijd op hetzelfde moment te organiseren, wordt een enorm gevoel van verbondenheid onder lotgenoten gecreëerd", zegt Cleemput. "Om 19 uur lokale tijd worden er wereldwijd vele kaarsjes aangestoken die minstens een uur branden. Het geeft een warm gevoel waardoor (groot)ouders, broertjes en zusjes beseffen dat zij niet alleen zijn met hun immense verdriet. De afgelopen jaren is het aantal locaties flink gegroeid. Het lijkt me goed om Wereldlichtjesdag ook bij ons te organiseren." OCMW-voorzitter Meulebroek is positief. "We zijn dit initiatief zeer genegen en daarom zullen we ook in Dendermonde in december 2018 Wereldlichtjesdag laten plaatsvinden. De betrokken stadsdienst Opvoedingspunt OpvoedenSamen krijgt opdracht dit evenement te organiseren." (DND)