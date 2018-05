Even verpozen op dak van Koninklijk Atheneum 29 mei 2018

In de Zuidlaan, aan het Koninklijk Atheneum heeft de jonge, getalenteerde kunstenaar Joachim uit Lier er zijn handtekening achtergelaten in zijn opvallende graffiti-popartstijl. "Dit werk is al helemaal af en kan nu al ten volle bewonderd worden", zegt curator Bjorn van Poucke. "Deze gigantische muurschildering is onmogelijk te negeren. Dat kan ook niet anders met iemand zoals Joachim, die in heel Europa al een stevige reputatie verdiend heeft binnen de internationale kunstscene."