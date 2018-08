Even paaltje in de grond kloppen... En plots zit duizendtal gezinnen zonder stroom Koen Baten

10 augustus 2018

14u00 4 Dendermonde Een inwoner die even een paal de grond in wilde heien, heeft donderdagavond een stroomkabel geraakt en zo meer dan duizend gezinnen in Grembergen en Hamme in het donker gezet.

De stroompanne deed zich donderdagavond omstreeks 20.30 uur voor. "Een inwoner die aan het werken was, heeft een stroomkabel geraakt met een paal", aldus David Callens van Eandis. De stroom werd meteen omgeschakeld en een uur later waren de problemen alweer van de baan. Intussen heeft Eandis de kapotte kabel ook al laten herstellen.

Dat een inwoner een kabel raakt en zo de stroomtoevoer van meer dan duizend gezinnen stopzet, is iets wat men ook bij Eandis nog niet vaak meegemaakt heeft. "Het gebeurt wel eens wanneer er tijdens openbare werken gegraven wordt", aldus Callens. "Normaal gezien staat elke kabel op een specifieke kaart aangegeven, maar ook hier loopt het dus af en toe mis."

Wanneer zo'n kabel geraakt wordt, ontstaat er meteen een kortsluiting, waardoor de spanning verdwijnt. "Maar je werkt nog altijd met elektriciteit, dus voorzichtigheid is geboden", geeft Callens nog mee. "Bij zo'n incident raden we altijd aan om zo ver mogelijk van de kabels weg te blijven en te wachten tot onze medewerkers ter plaatse zijn."

Wie de schade van deze stroompanne moet betalen, is nog niet duidelijk. "We zullen in dit geval onderzoeken of de betrokkene aansprakelijk gesteld kan worden, maar dat wordt door onze verzekeringsmaatschappij bekeken."