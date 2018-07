Evaluatie voor schoolstraat Nachtegaalstraat 03 juli 2018

02u41 0

Er vindt op dinsdag 3 juli een evaluatievergadering plaats over de Nachtegaalstraat in Dendermonde. Die werd de voorbije maanden ingericht als "schoolstraat". Het proefproject werd ingevoerd om de circulatie rond het Onze-Lieve-Vrouwkerkplein en in de Nachtegaalstraat veiliger te maken voor de vele scholieren. Het Oscar Romerocollege is vlakbij en de fietsenstalling van de school komt uit in deze straat. Tijdens het begin en einde van de schooldag werd de straat tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. fietsers mochten dan wel in beide richtingen in deze eenrichtingsstraat rijden. De proefopstelling eindigde op 30 juni. Nu vindt een evaluatie plaats met alle buurtbewoners, betrokkenen en geïnteresseerden. zij kunnen terecht in Belgica Bis, Kerkstraat 115. De vergadering start om 20 uur. Na de evaluatie beslist het stadsbestuur of de schoolstraat definitief kan ingevoerd worden. (DND)